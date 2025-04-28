Боевая подготовка солдат из КНДР. Фотогалерея

Россия и КНДР на высшем уровне подтвердили участие бойцов из Северной Кореи в боях в Курской области. Владимир Путин поблагодарил лидера республики Ким Чен Ына за военную помощь. После этого стали доступны кадры подготовки корейских военнослужащих к боевым действиям с участием российских инструкторов.