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Боевая подготовка солдат из КНДР. Фотогалерея

Россия и КНДР на высшем уровне подтвердили участие бойцов из Северной Кореи в боях в Курской области. Владимир Путин поблагодарил лидера республики Ким Чен Ына за военную помощь. После этого стали доступны кадры подготовки корейских военнослужащих к боевым действиям с участием российских инструкторов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
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На снимках запечатлен процесс тренировки корейских бойцов на полигоне. Российские коллеги, имеющие реальный боевой опыт, провели для военнослужащих из КНДР курс интенсивной подготовки.

Корейские военные изучали основы огневой подготовки, армейской тактической стрельбы. Во время учений они отработали ведение огня из стрелкового оружия, гранатометов, дробовиков, которые позволяют ликвидировать БПЛА противника.

В программу обучения также вошли: метание гранат, отработка действий по зачистке окопов, ведение наступательных и оборонительных действий.

Основной акцент инструкторы делали на налаживание взаимодействия корейских военных с российскими подразделениями для слаженных действий во время боевых операций.

Президент России Владимир Путин, выражая благодарность главе КНДР Ким Чен Ыну за помощь, отметил высокий уровень квалификации бойцов из Северной Кореи.

28 апреля в КНДР подтвердили, что корейские войска участвовали в освобождении Курской области от украинских воинских формирований вместе с ВС РФ.

Впервые официально в России сообщили о военной помощи КНДР 26 апреля: о действиях воинских подразделений северокорейцев рассказал глава Генштаба армии России Валерий Герасимов в докладе об освобождении Курской области.