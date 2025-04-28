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Белоусов поздравил ВС России с освобождением Каменки в Харьковской области

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 344-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Каменка в Харьковской области, сообщили в министерстве.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе специальной военной операции военнослужащие полка успешно выполняют боевые задачи на купянском направлении, проявляя исключительную храбрость и самоотверженность в тяжелых боях», — говорится в сообщении.

Министр подчеркнул, что 344-й мотострелковый полк «уверенно идёт вперед, стойко и мужественно решает боевые задачи», внося вклад в общее продвижение группировки войск «Запад».

Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и выразил уверенность, что личный состав полка продолжит с честью служить Родине.