Белоусов поздравил ВС России с освобождением Каменки в Харьковской области

«В ходе специальной военной операции военнослужащие полка успешно выполняют боевые задачи на купянском направлении, проявляя исключительную храбрость и самоотверженность в тяжелых боях», — говорится в сообщении.
Министр подчеркнул, что 344-й мотострелковый полк «уверенно идёт вперед, стойко и мужественно решает боевые задачи», внося вклад в общее продвижение группировки войск «Запад».
Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и выразил уверенность, что личный состав полка продолжит с честью служить Родине.