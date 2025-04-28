Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин отметил мужество жителей Курской области

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Жители освобожденной Курской области держались мужественно, заявил президент России Владимир Путин.

Источник: © РИА Новости

В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.

Глава государства в понедельник в Петербурге встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Говоря об освобождении курского приграничья, президент отметил вклад офицеров спецназа ФСБ, пограничников, военнослужащих Росгвардии.

«Самое главное, что граждане наши — это самое главное — очень мужественно держались», — подчеркнул Путин.