Путин отметил мужество жителей Курской области

В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
Глава государства в понедельник в Петербурге встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Говоря об освобождении курского приграничья, президент отметил вклад офицеров спецназа ФСБ, пограничников, военнослужащих Росгвардии.
«Самое главное, что граждане наши — это самое главное — очень мужественно держались», — подчеркнул Путин.