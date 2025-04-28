В СК рассказали о числе погибших от действий ВСУ россиян в Курской области

«С шестого августа 2024 года установлена гибель 191 мирного жителя Курской области, 372 человека получили ранения, в том числе 17 несовершеннолетних. Всего военно-следственными органами признано и допрошено в качестве потерпевших около 50 тысяч человек, пострадавших от действий вооруженных формирований Украины на территории Курской области», — сказал Сухоставец на пресс-конференции.