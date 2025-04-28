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В СК рассказали о числе погибших от действий ВСУ россиян в Курской области

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Около 50 тысяч человек пострадали от действий украинских войск в Курской области, 191 мирный житель погиб, заявил руководитель отдела общественно-политической работы Главного военно-следственного управления Следственного комитета России Сергей Сухоставец.

Источник: © РИА Новости

«С шестого августа 2024 года установлена гибель 191 мирного жителя Курской области, 372 человека получили ранения, в том числе 17 несовершеннолетних. Всего военно-следственными органами признано и допрошено в качестве потерпевших около 50 тысяч человек, пострадавших от действий вооруженных формирований Украины на территории Курской области», — сказал Сухоставец на пресс-конференции.

По его словам, уничтожены или частично повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе жилые дома, школы, транспортные средства.

В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.