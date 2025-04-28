Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алаудинов: Демидовка и Поповка в Белгородской области полностью зачищены от ВСУ

Населенные пункты Демидовка и Поповка в Белгородской области, в которые ранее пытались зайти отдельные группы ВСУ, полностью зачищены. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Ранее он сообщал, что деревни освобождены, но в Поповке ведется поиск укрывающихся военных ВСУ.

Источник: Александр Река/ТАСС

«Подразделения спецназа “Ахмат” были переброшены на этот участок, где мы совместно с другими подразделениями, уничтожив противника, зачистили эти два населенных пункта и укрепили те участки на границе», — сказал Алаудинов «РИА Новости».

Он добавил, что теперь вся территория Курской и Белгородской областей находится под контролем российских военных. Об освобождении Курской области начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину 26 апреля. По его словам, завершение операции в регионе способствует продвижению российской армии по другим направлениям.