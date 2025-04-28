Минобороны показало кадры боевой работы военных России и КНДР

По словам Путина, участие КНДР в боевых действиях соответствует международному праву и Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, подписанному летом 2024 года. Его четвертая статья предусматривает немедленное оказание военной помощи всеми имеющимися средствами в случае, «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств».