Минобороны показало кадры боевой работы военных России и КНДР

Минобороны показало кадры совместной боевой работы военных России и КНДР в Курской области. Северокорейские военнослужащие участвовали в освобождении Суджанского района.
26 апреля глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области и подтвердил участие в боях северокорейских военных. Затем это сделал Пхеньян.
Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о «священной миссии по укреплению традиционной дружбы и единства между Кореей и Россией», пообещал увековечить память солдат и поддержать их семьи. Путин поблагодарил северокорейских военных и руководство страны.
По словам Путина, участие КНДР в боевых действиях соответствует международному праву и Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, подписанному летом 2024 года. Его четвертая статья предусматривает немедленное оказание военной помощи всеми имеющимися средствами в случае, «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств».
Южная Корея осудила участие военных Северной Кореи в боях. Отправка Пхеньяном солдат в Курскую область нарушает Устав ООН, заявили в южнокорейском Минобороны. Участие военнослужащих КНДР усугубляет конфликт на Украине, считают в Госдепартаменте США.