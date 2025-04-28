Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны показало кадры боевой работы военных России и КНДР

26 апреля глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину о полном освобождении Курской области и впервые подтвердил участие в боях северокорейских военных.

Минобороны показало кадры совместной боевой работы военных России и КНДР в Курской области. Северокорейские военнослужащие участвовали в освобождении Суджанского района.

26 апреля глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области и подтвердил участие в боях северокорейских военных. Затем это сделал Пхеньян.

Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о «священной миссии по укреплению традиционной дружбы и единства между Кореей и Россией», пообещал увековечить память солдат и поддержать их семьи. Путин поблагодарил северокорейских военных и руководство страны.

По словам Путина, участие КНДР в боевых действиях соответствует международному праву и Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, подписанному летом 2024 года. Его четвертая статья предусматривает немедленное оказание военной помощи всеми имеющимися средствами в случае, «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств».

Южная Корея осудила участие военных Северной Кореи в боях. Отправка Пхеньяном солдат в Курскую область нарушает Устав ООН, заявили в южнокорейском Минобороны. Участие военнослужащих КНДР усугубляет конфликт на Украине, считают в Госдепартаменте США.