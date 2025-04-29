В Киеве прогремели несколько взрывов

На территории Украины прозвучали взрывы. В Киеве второй раз за сутки объявили воздушную тревогу. Об этом сообщили украинские издания.
Местная военная администрация предупредила киевлян о работе средств противовоздушной обороны. Власти города призвали жителей оставаться в укрытиях.
По данным на 02:26 по Москве, в Киеве и области действует предупреждение о воздушной угрозе. Кроме столичного региона, тревога объявлена в Черниговской, Одесской и Сумской областях.
Минобороны России напоминает, что бойцы ВС РФ наносят ответные удары по военным и энергетическим объектам Украины.
За предыдущие сутки воздушная тревога в Сумской области звучала около двух часов. Кроме того, опасность БПЛА объявлялась на территориях Харьковского, Полтавского, Днепропетровского и других регионов Украины.