Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве прогремели несколько взрывов

В Киеве в ночь на 29 апреля работают средства ПВО.

Источник: Комсомольская правда

На территории Украины прозвучали взрывы. В Киеве второй раз за сутки объявили воздушную тревогу. Об этом сообщили украинские издания.

Местная военная администрация предупредила киевлян о работе средств противовоздушной обороны. Власти города призвали жителей оставаться в укрытиях.

По данным на 02:26 по Москве, в Киеве и области действует предупреждение о воздушной угрозе. Кроме столичного региона, тревога объявлена в Черниговской, Одесской и Сумской областях.

Минобороны России напоминает, что бойцы ВС РФ наносят ответные удары по военным и энергетическим объектам Украины.

За предыдущие сутки воздушная тревога в Сумской области звучала около двух часов. Кроме того, опасность БПЛА объявлялась на территориях Харьковского, Полтавского, Днепропетровского и других регионов Украины.