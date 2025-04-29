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При ударе дрона ВСУ в Белгородской области пострадали три бойца «Орлана»

Губернатор Гладков уточнил, что украинский беспилотник взорвался в селе Новая Таволжанка.

Источник: Аргументы и факты

Три бойца подразделения «Орлан» пострадали в результате детонации украинского беспилотника в Белгородской области, сообщил 29 апреля глава региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что это произошло в селе Новая Таволжанка в Шебекинском муниципальном округе.

«При выполнении боевых задач ранены трое бойцов подразделения “Орлан”, — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Они получили минно-взрывные травмы и баротравмы. Пострадавших доставили в больницу № 2 Белгорода. После оказания помощи врачи назначили им амбулаторное лечение.

Напомним, 25 апреля двое мужчин погибли на участке автодороги Косилово — Почаево в Грайворонском округе Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по легковому автомобилю. Ещё одного человека, который находился в машине во время атаки, доставили в больницу в критическом состоянии.