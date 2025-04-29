При ударе дрона ВСУ в Белгородской области пострадали три бойца «Орлана»

Напомним, 25 апреля двое мужчин погибли на участке автодороги Косилово — Почаево в Грайворонском округе Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по легковому автомобилю. Ещё одного человека, который находился в машине во время атаки, доставили в больницу в критическом состоянии.