При ударе дрона ВСУ в Белгородской области пострадали три бойца «Орлана»

Три бойца подразделения «Орлан» пострадали в результате детонации украинского беспилотника в Белгородской области, сообщил 29 апреля глава региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что это произошло в селе Новая Таволжанка в Шебекинском муниципальном округе.
«При выполнении боевых задач ранены трое бойцов подразделения “Орлан”, — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Они получили минно-взрывные травмы и баротравмы. Пострадавших доставили в больницу № 2 Белгорода. После оказания помощи врачи назначили им амбулаторное лечение.
Напомним, 25 апреля двое мужчин погибли на участке автодороги Косилово — Почаево в Грайворонском округе Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по легковому автомобилю. Ещё одного человека, который находился в машине во время атаки, доставили в больницу в критическом состоянии.