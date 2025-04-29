Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Русский солдат и боец Северной Кореи обнялись после освобождения Суджи: момент попал на видео

Дрон снял, как военные ВС РФ и КНДР обнялись после освобождения Суджи.

Источник: Комсомольская правда

Российские и северокорейские военные, приложив совместные усилия, освободили Суджанский район Курской области от боевиков ВСУ. В пресс-службе Министерства обороны РФ продемонстрировали кадры объятий солдат после окончания операции.

Дрон снял, как бойцы ВС России и КНДР обнимаются после освобождения Суджи принтскрин видео.

На видео запечатлены действия военных в ходе освобождения Суджи. В начале представлен кадр с объятиями российского и северокорейского бойцов. На заднем плане виднеется флаг России.

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил солдат из КНДР за помощь в освободительной операции. Он подчеркнул, что бойцы действовали исходя из чувства солидарности и справедливости. Владимир Путин отдал должное героизму и самоотверженности северокорейских солдат. Он заявил, что военные КНДР с доблестью исполнили свой долг и покрыли имена славой.