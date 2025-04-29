Русский солдат и боец Северной Кореи обнялись после освобождения Суджи: момент попал на видео

Российские и северокорейские военные, приложив совместные усилия, освободили Суджанский район Курской области от боевиков ВСУ. В пресс-службе Министерства обороны РФ продемонстрировали кадры объятий солдат после окончания операции.
Дрон снял, как бойцы ВС России и КНДР обнимаются после освобождения Суджи принтскрин видео.
На видео запечатлены действия военных в ходе освобождения Суджи. В начале представлен кадр с объятиями российского и северокорейского бойцов. На заднем плане виднеется флаг России.
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил солдат из КНДР за помощь в освободительной операции. Он подчеркнул, что бойцы действовали исходя из чувства солидарности и справедливости. Владимир Путин отдал должное героизму и самоотверженности северокорейских солдат. Он заявил, что военные КНДР с доблестью исполнили свой долг и покрыли имена славой.