Президент России Владимир Путин объявил о 72-часовом перемирии в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. С 8 по 11 мая останавливаются все боевые действия. Это третье перемирие с начала СВО. Эксперты в разговоре с aif.ru оценили, поддержит ли Владимир Зеленский предложение и как отреагируют на Западе в случае его отказа.
Отказ от перемирия станет серьезным аргументом для Запада.
Если Зеленский откажется от перемирия ко Дню Победы, то Запад может прекратить поддерживать его, считает Царев.
«Если Зеленский выступит против перемирия, он будет выглядеть крайне негативно и в глазах Трампа, и в глазах других лидеров. Это будет серьезным аргументом (для отказа от поддержки Зеленского — ред.)», — сказал Царев.
В США уже однократно заявляли об усталости от Зеленского и его режима. На днях советник Трампа Дэвид Сакс и вовсе выразил мнение, что мир уже мог бы быть установлен, если бы не глава киевского режима.
«Если Зеленский отказывается видеть реальность — пусть ищет себе новых покровителей. Пусть его поддерживают Стармер и Макрон, они утверждают, что смогут это сделать», — отмечал советник.
Киев неоднократно нарушал соглашения.
Депутат Госдумы, член комитета по обороне Виктор Соболев убежден, что Киев вновь сорвет перемирие, как это было в январе 2023 года и апреле 2025-го.
«Мы дважды объявляли перемирие до этого. Каждый раз Украина нарушала его, внаглую нанося удары по энергообъектам. Мы воюем с фашистами. Думаете, они будут соблюдать перемирие? У меня нет сомнений, что нет», — сказал парламентарий.
Экс-депутат Верховной рады Олег Царев в разговоре с aif.ru назвал решение президента РФ о перемирии к 9 мая мудрым и продуманным шагом. Однако говорить о перспективах дальнейшего продления перемирия пока рано, считает Царев.
«О продлении перемирия говорить пока рано. Есть Reuters, которое написало об условиях, вокруг которых ведутся переговоры. Есть заявление Сергея Лаврова, который говорит, что Россия не получала таких предложений. Пока нет четкой определенности», — сказал он.