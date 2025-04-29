Третье перемирие: эксперты оценили перспективы прекращения огня на Украине

Президент России Владимир Путин объявил о 72-часовом перемирии в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. С 8 по 11 мая останавливаются все боевые действия. Это третье перемирие с начала СВО. Эксперты в разговоре с aif.ru оценили, поддержит ли Владимир Зеленский предложение и как отреагируют на Западе в случае его отказа.