Чужая одежда, провалы в памяти, акцент: как вычислить беглых солдат ВСУ

Для того, чтобы затеряться в толпе, оставшиеся в Курской области боевики ВСУ могут остаться в военной форме, но снять все нашивки и шевроны, чтобы их не смогли узнать. При этом, как отметил в разговоре с aif.ru Игнатов, такие военнослужащие должны вызвать подозрения, поскольку все российские бойцы находятся в определенных местах дислокации и со своими подразделениями.