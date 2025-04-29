Чужая одежда, провалы в памяти, акцент: как вычислить беглых солдат ВСУ

Оставшиеся украинские боевики в Курской области могут маскироваться, снимая с военной формы знаки отличия или переодеваясь в гражданскую одежду. При этом они все также опасны для мирных жителей. Криминалист Михаил Игнатов рассказал aif.ru, что может выдать замаскированных солдат Вооруженных сил Украины и как действовать при встрече беглых украинских военных.
Могут имитировать потерю памяти.
Оставшиеся в Курской области украинские солдаты могут попытаться затеряться в толпе, проникнув в Орловскую, Липецкую или Тамбовскую области, заявил aif.ru Игнатов. По его словам, в этих и других территориях, где не было боевых действий, люди более расслаблены, поэтому там военным Вооруженных сил Украины будет проще спрятаться.
«Придумать себе историю, прийти в какую-нибудь деревню, попросить пожить у кого-то, подработать. Скажет, к примеру, что он потерялся, память отшибло», — отметил эксперт.
При этом Игнатов подчеркнул, что украинские боевики не имеют российских документов, из-за чего они могут пойти на кражу или похищение человека, чтобы затем выдавать себя за него.
«Также могут похитить человека, убить и забрать его документы, чтобы потом выдавать себя за него», — добавил криминалист.
Выдаст одежда и акцент.
Для того, чтобы затеряться в толпе, оставшиеся в Курской области боевики ВСУ могут остаться в военной форме, но снять все нашивки и шевроны, чтобы их не смогли узнать. При этом, как отметил в разговоре с aif.ru Игнатов, такие военнослужащие должны вызвать подозрения, поскольку все российские бойцы находятся в определенных местах дислокации и со своими подразделениями.
Кроме того, по словам эксперта, украинские солдаты будут пытаться найти гражданскую одежду, хотя и по ней их возможно выявить, так как вряд ли они смогут отыскать ее по размеру.
«А если это гражданская одежда, то она будет не по размеру — будут надевать то, что удалось найти. Какие-нибудь короткие брюки, небольшие майки. В общем, будут одеты несуразно», — добавил собеседник издания.
Игнатов подчеркнул aif.ru, что украинских военных выдаст также и акцент, который как бы они не прятали, но сделать до конца это не смогут.
«Поэтому они будут прятаться в лесных массивах, избегать встречи с местным населением, обходить блокпосты и всячески маскироваться», — сказал криминалист.
Что делать при встрече с беглыми боевиками ВСУ.
При этом, по словам Игнатова, не исключены случайные встречи гражданских с замаскированными украинскими боевиками. Он отметил, что военнослужащие ВСУ будут избавляться от автоматов, однако оставят себе пистолеты, ножи и даже гранаты, из-за чего будут опасны для местных жителей.
«Им свидетели не нужны, поэтому от таких людей они могут избавляться, чтобы о них не рассказали где-нибудь на ближайшем блокпосте», — подчеркнул в беседе с aif.ru эксперт.
Криминалист заявил, что при встрече подозрительных людей в Курской области необходимо не сближаться с ними, а убегать, так как это могут быть украинские боевики. Причем, они не будут бросаться в погоню, так как может вызвать лишний шум и привлечь внимание российских военных.
Кроме того, не стоит останавливаться на машине перед голосующими людьми на дороге, поскольку это прифронтовая территория, а там нужно быть втройне бдительнее, уверен Игнатов.
«При появлении подозрительных людей, нужно обязательно и моментально сообщить военным или в ближайшее отделение полиции», — сказал aif.ru собеседник издания.