Отмолили: чудом выжившие монахи готовы вернуться в Горнальский монастырь

Настоятель Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря игумен Питирим рассказал aif.ru о разрушениях святой обители и о судьбе ее икон после вторжения в курское приграничье ВСУ.
В Горнальском монастыре не осталось ни одного целого здания.
ВСУ прицельно били по территории святой обители, в результате чего в августе 2024 года сгорели два храма — это были самые главные разрушения, отметил игумен.
«Знаете, наш день 6 августа 2024 года начался с молитвы, а ВСУ, наверное, — с обстрела нашей обители. Они прекрасно видели, куда стреляют. Потому что все-таки наш храм (ред. — Соборный храм Святителя Николая) заметен издалека — возвышается огромный золотой купол диаметром почти 12 метров. Сначала стреляли по нему, скорее всего, из танка, потому что был выстрел и тут же прилет, выстрел и тут же прилет. Стреляли до тех пор, пока не загорелся купол. Потом перевели огонь на храм Покрова Божией Матери, который немножко пониже и поменьше. И опять-таки стреляли до тех пор, пока его не подожгли», — поделился отец Питирим.
Еще часть зданий, по его словам, — административные и братские корпуса, хозяйственные постройки — пострадали уже при освобождении монастыря.
«Можно сказать, что в монастыре нет ни одного целого здания», — констатировал отец Питирим.
Монахи спаслись из-под обстрелов благодаря чуду.
Спасение священнослужителей и монахов монастыря после вторжения в курское приграничье ВСУ отец Питирим назвал чудом.
«Самое большое чудо Божие — это то, что братия монастыря смогла эвакуироваться, то, что смогла выехать буквально через украинских солдат, у которых сердце оказалось, наверное, не совсем закостенелое», — поделился отец Питирим.
При этом он допустил, что если бы выезжали обычные мирные граждане, то их могли бы и не пропустить.
«Может быть, конечно, свою роль сыграло то, что это были монахи и священнослужители, и, возможно, мирских людей ВСУ не отпустили бы… Это чудо Божие, я считаю, действительно. Потому что буквально через плен прошли. Можно так, наверное, и сказать», — отметил игумен.
Святыни спрятали в подвалах обители.
Отец Питирим также рассказал aif.ru о судьбе икон Горнальского монастыря.
«Главные святыни монастыря — чудотворную икону Божией Матери Пряжевской и частицы мощей святых угодников — мы вывезли еще в конце февраля 2022 года, то есть фактически через несколько дней после начала СВО, из-за опасения, что могут зайти какие-нибудь ДРГ, и мы потеряем наши святыни», — сказал отец Питирим.
Иконы, утварь и церковные принадлежности из храма Покрова Божией Матери братия спустила в подвал этой же обители, добавил игумен. Судьба их на данный момент неизвестна.
«Иконы, которые находились в Соборном храме Святителя Николая, сгорели», — поделился отец Питирим.
По последней информации, чудотворную икону Божией Матери Пряжевской в марте 2025 года доставили в Свято-Успенский кафедральный собор в Смоленске, затем — в Свято-Троицкий кафедральный собор города Вязьмы.
Монахи каждый день молились об освобождении от ВСУ.
Горнальский монастырь от ВСУ был освобожден 22 апреля. Через несколько дней стало известно о полном освобождении ВС РФ территории Курской области. Президенту России Владимиру Путину было доложено, что оставшиеся группы ВСУ под Курском скоро будут уничтожены.
Как отметил игумен Питирим, священники и монахи святой обители каждодневно возносили сугубую молитву об освобождении русской земли.
«Во время богослужений каждодневно мы возносили сугубую молитву об освобождении нашей родной земли. Сейчас, слава Богу, Курская область освобождена, и мы продолжаем молиться, чтобы как можно скорее наступил мир», — сказал отец Питирим.
Сугубая молитва (также сугубое прошение) — особая молитва к Богу во время Божественной литургии. Слово «сугубая» означает «удвоенная», «усиленная». К такой молитве верующие прибегают в конкретных жизненных ситуациях.
Братия вернется в Горнальский монастырь при первой возможности.
Сейчас монахи расстрелянной святой обители находятся на подворье Горнальского монастыря — в Покровском храме в Курске. «В Горналь вернемся при первой возможности, как только разрешат это сделать», — отметил отец Питирим, отвечая на вопрос aif.ru.
Он также отметил, что монастырь отстроят, такое обещание дали власти.
«Когда пришла новость об освобождении Курской области, я встретился с врио губернатора региона Александром Хинштейном, он пообещал, что обитель будет восстановлена», — подытожил игумен.