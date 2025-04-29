Отмолили: чудом выжившие монахи готовы вернуться в Горнальский монастырь

«Знаете, наш день 6 августа 2024 года начался с молитвы, а ВСУ, наверное, — с обстрела нашей обители. Они прекрасно видели, куда стреляют. Потому что все-таки наш храм (ред. — Соборный храм Святителя Николая) заметен издалека — возвышается огромный золотой купол диаметром почти 12 метров. Сначала стреляли по нему, скорее всего, из танка, потому что был выстрел и тут же прилет, выстрел и тут же прилет. Стреляли до тех пор, пока не загорелся купол. Потом перевели огонь на храм Покрова Божией Матери, который немножко пониже и поменьше. И опять-таки стреляли до тех пор, пока его не подожгли», — поделился отец Питирим.