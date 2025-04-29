ПВО за ночь сбила 40 украинских беспилотников

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 11 БПЛА — над территорией Рязанской области, восемь БПЛА — над территорией Нижегородской области, семь БПЛА — над территорией Орловской области, четыре БПЛА — над территорией Республики Крым, четыре БПЛА — над акваторией Черного моря, два БПЛА — над территорией Московского региона, два БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над территорией Калужской области и один БПЛА — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.