«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Антоновка, Токаревка, Садовое и Велетенское Херсонской области. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, три автомобиля и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, склады военно-технического имущества и материальных средств», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
ВСУ за сутки потеряли 80 военнослужащих в зоне действий группировки «Днепр»
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» уничтожили за сутки до 80 военных Украины, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, склады военно-технического имущества и материальных средств, сообщило во вторник Минобороны РФ.