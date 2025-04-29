Подразделения группировки «Юг» заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малиновка, Иванополье, Часов Яр, Миньковка, Петровка, Григоровка, Верхнекаменское, Константиновка и Дылеевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери украинских военных за сутки составили до 250 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV и бронеавтомобиль MaxxPro производства США, три автомобиля и орудие полевой артиллерии, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.