Подразделения группировки «Юг» заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

По данным ведомства, потери украинских военных за сутки составили до 250 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV и бронеавтомобиль MaxxPro производства США, три автомобиля и орудие полевой артиллерии, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.