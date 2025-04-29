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Подразделения группировки «Юг» заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малиновка, Иванополье, Часов Яр, Миньковка, Петровка, Григоровка, Верхнекаменское, Константиновка и Дылеевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, потери украинских военных за сутки составили до 250 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV и бронеавтомобиль MaxxPro производства США, три автомобиля и орудие полевой артиллерии, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.