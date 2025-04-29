ВС РФ освободили село в Харьковской области
Подразделения группировки «Запад» взяли под контроль населенный пункт Дорошовка Харьковской области.
«Север» атакует ВСУ на Белгородском направлении
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар четырем бригадам и штурмовому полку противника в районах шести населенных пунктов Сумской области.
«Потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и шесть артиллерийских орудий. Уничтожен склад боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.
Военнослужащие «Запада» продвинулись вперед
Бойцы «Западной» группировки атаковали пять бригад ВСУ в районах шести населенных пунктов Харьковской области и села Новомихайловка в ДНР.
Потери противника в живой силе превысили 240 человек. ВС РФ также уничтожили: танк, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» заняли новые позиции
Бойцы «Южной» группировки нанесли удар по пяти бригадам противника в районах девяти населенных пунктов ДНР.
Противник потерял порядка 250 боевиков, боевую бронированную машину HMMWV и бронеавтомобиль MaxxPro, три автомобиля, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Группировка «Центр» улучшила тактическое положение
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение пяти бригадам противника в районах девяти населенных пунктов ДНР.
Украинская сторона потеряла порядка 450 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и два артиллерийских орудия.
Группировка «Восток» продавила оборону ВСУ
Военнослужащие «Восточной» группировки атаковали четыре украинские бригады в районах пяти населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составляют порядка 160 человек. ВС РФ также уничтожили две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 155-мм САУ Caesar, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
«Днепр» наносит удары ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» нанесли поражение четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Антоновка, Токаревка, Садовое и Велетенское Херсонской области.
Ликвидированы порядка 80 боевиков, три автомобиля, орудие полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы, склады военно-технического имущества и материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, учебному центру государственной пограничной службы Украины, местам запуска ударных БПЛА, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 152 районах.
«ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», — сообщает Минобороны РФ.
Российские средства ПВО за сутки сбили:
- семь управляемых авиационных бомбы JDAM;
- 189 БПЛА самолетного типа.