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ТАСС: под Часовым Яром начались бои за село Ступочки

ДОНЕЦК, 29 апреля. /ТАСС/. Бои начались на окраине села Ступочки к югу от Часова Яра.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Противник выбит с окраины Ступочек. За село начались бои», — сообщили в силовых структурах.

Там добавили, что населенный пункт оборудован множеством огневых позиций ВСУ.