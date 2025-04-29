ТАСС: под Часовым Яром начались бои за село Ступочки

Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
«Противник выбит с окраины Ступочек. За село начались бои», — сообщили в силовых структурах.
Там добавили, что населенный пункт оборудован множеством огневых позиций ВСУ.
ДОНЕЦК, 29 апреля. /ТАСС/. Бои начались на окраине села Ступочки к югу от Часова Яра.
Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
«Противник выбит с окраины Ступочек. За село начались бои», — сообщили в силовых структурах.
Там добавили, что населенный пункт оборудован множеством огневых позиций ВСУ.