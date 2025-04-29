«В качестве трофеев нашими бойцами при освобождении Горналя в Курской области было захвачено много стрелкового вооружения противника, производства стран членов блока НАТО, в частности автоматы, пулеметы и тяжелые снайперские винтовки», — сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го армейского корпуса с позывным «Витязь».