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ВС России захватили много натовских автоматов при освобождении Горналя

КУРСК, 29 апр — РИА Новости. В освобожденном ВС РФ селе Горналь Курской области бойцы 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го армейского корпуса захватили в качестве трофеев значительное число автоматов, пулеметов и снайперских винтовок производства стран НАТО, использовавшихся украинскими боевиками, сообщил РИА Новости офицер группировки войск «Север» с позывным «Витязь».

Источник: РИА "Новости"

«В качестве трофеев нашими бойцами при освобождении Горналя в Курской области было захвачено много стрелкового вооружения противника, производства стран членов блока НАТО, в частности автоматы, пулеметы и тяжелые снайперские винтовки», — сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го армейского корпуса с позывным «Витязь».

Видео с демонстрацией трофеев передано в распоряжение РИА Новости.

В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.