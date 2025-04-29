Советник ВСУ раскрыла, как украинцы бросают в бой своих жён: «Чтобы маменькин сынок оставался дома»

На Украине некоторые женщины самостоятельно вступают в ряды армии, чтобы их мужья могли остаться дома и избежать мобилизации. Об этом заявила советник по гендерным вопросам в ВСУ Оксана Григорьева. Ее слова передает газета NV.
По ее информации, некоторые женщины действительно отправляются на передовую добровольно. Однако также известны случаи, когда их буквально заставляют это сделать. Причем собственные родственники.
«Например, свекровь для того, чтобы муж, маменькин сынок, оставался дома с детьми. Аргументируют это тем, что ты женщина, тебя же не отправят на штурм, а его могут убить», — сказала Григорьева.
Впрочем, эффективность украинок на поле боя все равно остается под огромным вопросом. KP.RU писал, как женский десант ВСУ вступил в схватку с российскими солдатами под Красноармейском. И противопоставить что-либо украинки не смогли. Все завершилось разгромом подразделения ВСУ.