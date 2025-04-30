ТАСС: ВСУ выстраивают в Сумах несколько линий обороны

«В ВСУ действительно готовят Сумы к боевым действиям. В настоящее время противник выстраивает несколько линий обороны, а областной центр готовятся превратить в очередную “фортецию” (крепость — прим. ТАСС). Характерно, что противник ведет активные оборонительные действия, стачивая свою личную силу в бессмысленных “мясных штурмах”, — сказал собеседник агентства.