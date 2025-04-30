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ТАСС: ВСУ выстраивают в Сумах несколько линий обороны

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины в Сумах выстраивают несколько линий обороны. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Источник: Reuters

«В ВСУ действительно готовят Сумы к боевым действиям. В настоящее время противник выстраивает несколько линий обороны, а областной центр готовятся превратить в очередную “фортецию” (крепость — прим. ТАСС). Характерно, что противник ведет активные оборонительные действия, стачивая свою личную силу в бессмысленных “мясных штурмах”, — сказал собеседник агентства.

Ранее в силовых структурах сообщили ТАСС, что солдаты Вооруженных сил Украины в Сумской области возводят во всех тыловых районах фортификационные сооружения.