Алаудинов рассказал о потерях ВСУ при попытке зайти на территорию России

Девятнадцатого апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о попытках ВСУ зайти в Белгородскую область в районах населенных пунктов Демидовка и Поповка, примыкающих к Курской области. Ранее Алаудинов заявил РИА Новости, что спецподразделения 130-го разведбата ВСУ пытались завести своих бойцов в Белгородскую область, в результате спецгруппы диверсантов были уничтожены.