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Алаудинов рассказал о потерях ВСУ при попытке зайти на территорию России

БЕЛГОРОД, 30 апр — РИА Новости. Бойцы спецназа «Ахмат» совместно с другими подразделениями группировки войск «Север» уничтожили десять военнослужащих ВСУ, в том числе командира роты 130-го разведывательного батальона, при попытке зайти на российскую территорию из Сумской области, заявил РИА Новости командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Источник: © РИА Новости

Девятнадцатого апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о попытках ВСУ зайти в Белгородскую область в районах населенных пунктов Демидовка и Поповка, примыкающих к Курской области. Ранее Алаудинов заявил РИА Новости, что спецподразделения 130-го разведбата ВСУ пытались завести своих бойцов в Белгородскую область, в результате спецгруппы диверсантов были уничтожены.

«Бойцы спецназа “Ахмат” совместно с бойцами 2-й бригады спецназа при поддержке бойцов 15-го танкового полка (группировка войск “Север”- ред.) уничтожили десять бойцов ВСУ, один из уничтоженных оказался командиром роты 130-го разведбата ВСУ в звании капитан. Его личность уже установлена — Котовский Мирослав Викторович», — сказал Алаудинов.

Командир спецназа «Ахмат» уточнил, что группа противника двигалась из Сумской области и была уничтожена у границы на стыке Белгородской и Курской областей.