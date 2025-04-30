Алаудинов рассказал о потерях ВСУ при попытке зайти на территорию России

Девятнадцатого апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о попытках ВСУ зайти в Белгородскую область в районах населенных пунктов Демидовка и Поповка, примыкающих к Курской области. Ранее Алаудинов заявил РИА Новости, что спецподразделения 130-го разведбата ВСУ пытались завести своих бойцов в Белгородскую область, в результате спецгруппы диверсантов были уничтожены.
«Бойцы спецназа “Ахмат” совместно с бойцами 2-й бригады спецназа при поддержке бойцов 15-го танкового полка (группировка войск “Север”- ред.) уничтожили десять бойцов ВСУ, один из уничтоженных оказался командиром роты 130-го разведбата ВСУ в звании капитан. Его личность уже установлена — Котовский Мирослав Викторович», — сказал Алаудинов.
Командир спецназа «Ахмат» уточнил, что группа противника двигалась из Сумской области и была уничтожена у границы на стыке Белгородской и Курской областей.