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ПВО ночью уничтожила 34 украинских беспилотника

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили ночью 34 украинских беспилотника над пятью регионами России, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — рассказали в ведомстве.

Бойцы сбили:

  • 15 беспилотников — над территорией Курской области;
  • восемь БПЛА — над Брянской областью;
  • семь — над Орловской областью;три — над Владимирской областью;
  • один — над территорией Белгородской области.

Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что в результате падения БПЛА загорелся склад в Муроме, открытый огонь уже потушили. Всего в результате атаки повреждены два строения.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.