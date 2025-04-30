ПВО ночью уничтожила 34 украинских беспилотника

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — рассказали в ведомстве.
Бойцы сбили:
- 15 беспилотников — над территорией Курской области;
- восемь БПЛА — над Брянской областью;
- семь — над Орловской областью;три — над Владимирской областью;
- один — над территорией Белгородской области.
Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что в результате падения БПЛА загорелся склад в Муроме, открытый огонь уже потушили. Всего в результате атаки повреждены два строения.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.