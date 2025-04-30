ВСУ потеряли 9 бойцов и командира роты разведбата при попытке зайти в РФ

Военнослужащие группировки войск «Север» ВС РФ уничтожили 9 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и командира роты 130-го разведывательного батальона при попытке войти на российскую территорию, сообщил РИА Новости командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Бойцы спецназа “Ахмат” совместно с бойцами 2-й бригады спецназа при поддержке бойцов 15-го танкового полка уничтожили десять бойцов ВСУ, один из уничтоженных оказался командиром роты 130-го разведбата ВСУ», — рассказал Алаудинов.
По его словам, личность командира роты установлена — капитан Мирослав Котовский.
Боевики украинской армии двигались из Сумской области, они были ликвидированы у границы на стыке Белгородской и Курской областей, уточнил Алаудинов.
Напомним, в субботу, 19 апреля, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что ВСУ пытались зайти в Белгородскую область в районах населенных пунктов Демидовка и Поповка.
Ранее Зеленский намекнул на возможность ударов ВСУ по Москве в День Победы.