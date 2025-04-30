Южноуральцам предложили передать свои ружья бойцам в зону СВО

Сотрудники полиции региона вместе с коллегами из подразделений Росгвардии планомерно отбирают изъятое и добровольно сданное гладкоствольное оружие и патронов к нему. В течение восьми месяцев стражи порядка передали в Росгвардию для дальнейшего перераспределения 215 гладкоствольных ружей и порядка 1700 штук дробовых патронов.