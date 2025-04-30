Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Южноуральцам предложили передать свои ружья бойцам в зону СВО

Речь идет о гладкоствольном оружии и патронах к нему.

Жители Челябинской области могут сдать свои охотничьи ружья на нужды бойцов СВО в рамках проекта «Гладкоствольное ружье — фронту». Подробности сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Инициатором проекта выступает организация поддержки военных и их семей «Рука помощи героям».

Сотрудники полиции региона вместе с коллегами из подразделений Росгвардии планомерно отбирают изъятое и добровольно сданное гладкоствольное оружие и патронов к нему. В течение восьми месяцев стражи порядка передали в Росгвардию для дальнейшего перераспределения 215 гладкоствольных ружей и порядка 1700 штук дробовых патронов.

Для сдачи оружия необходимо заявление собственника и уведомление о передаче в уполномоченную государственную военизированную организацию. Документы можно подать в ближайшем подразделении лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Челябинской области либо на официальном сайте ведомства.