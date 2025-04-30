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ВСУ готовят Сумы к боевым действиям, выстраивая несколько линий обороны

Украинская армия пытается превратить Сумы в фортецию.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят Сумскую область к боевым действиям, выстраивая несколько линий обороны, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

«В настоящее время противник выстраивает несколько линий обороны, а областной центр готовятся превратить в очередную “фортецию” (крепость, — прим. ред.)», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что украинская армия ведет активные оборонительные действия, но при этом стачивает силу в бессмысленных «мясных штурмах».

Ранее стало известно, что ВСУ перебрасывают в Сумскую область резервы. Это связано с потерей боеспособности подразделений.