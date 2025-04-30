Капитан Дандыкин указал на хитрость бойцов РФ при штурме монастыря Горнали

Форсируя реку Псёл при операции по освобождению Горнальского монастыря, бойцы ВС РФ использовали лодки с корпусом из металла, которые отличаются быстротой хода и более устойчивы к повреждениям.
Об этом рассказал в комментарии aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Так как обитель, оккупированная ВСУ, находится над рекой на возвышенности, переправлять приходилось на расстоянии более пяти километров от цели, а потом преодолевать это расстояние марш-броском.
Об использовании железных лодок также упоминал командир десантно-штурмовой роты из состава 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Метан. Благодаря быстродействию, военным удалось «заскочить врагу за шиворот», как выразился морпех.
«Железными такие лодки часто называют в обиходе. Металлический корпус используется для катеров. Многие плавсредства делают из сплава алюминия, что позволяет идти быстрее. Насколько я понимаю, бойцы просто взяли тот транспорт, который был под рукой. Сложность операции в освобождении монастыря заключалась в том, что он находится на высотах. С горы все отлично просматривалось и, конечно, простреливалось, поэтому надо было действовать очень быстро», — сказал Василий Дандыкин в комментарии aif.ru.
26 апреля глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. Село Горналь было последним населенным пунктом, который удерживали украинские боевики.