Капитан Дандыкин указал на хитрость бойцов РФ при штурме монастыря Горнали

«Железными такие лодки часто называют в обиходе. Металлический корпус используется для катеров. Многие плавсредства делают из сплава алюминия, что позволяет идти быстрее. Насколько я понимаю, бойцы просто взяли тот транспорт, который был под рукой. Сложность операции в освобождении монастыря заключалась в том, что он находится на высотах. С горы все отлично просматривалось и, конечно, простреливалось, поэтому надо было действовать очень быстро», — сказал Василий Дандыкин в комментарии aif.ru.