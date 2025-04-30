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Боец Анатолий Катцин из Заларинского района погиб в зоне СВО

За проявленный героизм и отвагу герой посмертно награжден «Орденом мужества».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Анатолий Катцин из Заларинского района. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на соцсети администрации района.

Мужчина родился в селе Троицк, окончил там начальную школу. После трагической смерти мамы его перевели в социально-реабилитационный центр, что в деревне Тангуй. Там он жил и учился до 18 лет. Затем окончил техникум, выучившись на слесаря-ремонтника.

19 марта 2024 года Анатолий Катцин заключил контракт с Минобороны. Погиб 27 июля 2024 года, выполняя боевое задание. В районе лесополосы Волчья, продвигаясь от Авдеевки к Желанному, он и его товарищи попали под обстрел. Анатолий пал, прикрывая сослуживцев, сообщают в агентстве.

За проявленный героизм и отвагу герой посмертно награжден «Орденом мужества». Бойца не стало в возрасте 33 лет.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец Вячеслав Бартаханов из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО.