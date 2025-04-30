Боец Анатолий Катцин из Заларинского района погиб в зоне СВО

Мужчина родился в селе Троицк, окончил там начальную школу. После трагической смерти мамы его перевели в социально-реабилитационный центр, что в деревне Тангуй. Там он жил и учился до 18 лет. Затем окончил техникум, выучившись на слесаря-ремонтника.