Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ограничения на полеты сняли в аэропорту Нижнего Новгорода

Их вводили в три часа ночи.

Источник: Комсомольская правда

Ограничения на полеты вводились в аэропорту Нижнего Новгорода минувшей ночью. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме, сообщает Росавиация.

По данным ведомства, запрет на прием и выпуск гражданских воздушных судов был введен в 03:07 30 апреля в целях безопасности. Аналогичные меры были приняты в аэропортах Ярославля и Иванова.

В 06:56 ограничения в аэропортах, включая Стригино, были сняты. Сейчас все воздушные гавани работают в привычном режиме.

Как сообщает Минобороны, минувшей ночью над территорией соседней Владимирской области были перехвачены три беспилотника.