Ограничения на полеты сняли в аэропорту Нижнего Новгорода

Ограничения на полеты вводились в аэропорту Нижнего Новгорода минувшей ночью. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме, сообщает Росавиация.
По данным ведомства, запрет на прием и выпуск гражданских воздушных судов был введен в 03:07 30 апреля в целях безопасности. Аналогичные меры были приняты в аэропортах Ярославля и Иванова.
В 06:56 ограничения в аэропортах, включая Стригино, были сняты. Сейчас все воздушные гавани работают в привычном режиме.
Как сообщает Минобороны, минувшей ночью над территорией соседней Владимирской области были перехвачены три беспилотника.