Ветеранам СВО передали в подарок автомобили

Столь дорогие подарки вручил бойцам губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Кроссоверы с ручным управлением
Автомобили предоставили в рамках программы Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Фонд «Защитники Отечества» в Челябинской области активно сотрудничает с автомобильными заводами «Москвич» и «АВТОТОР» для обеспечения ветеранов СВО специальными транспортными средствами реабилитации.
Ребята — настоящие герои, герои нашего времени. Защищая Родину, они получили тяжелейшие ранения. И вместе с Фондом «Защитники Отечества» у нас есть программа, по которой ветеранам СВО выдаём адаптированные автомобили с ручным управлением.
Поясним, что речь идёт о современных пятиместных кроссоверах марки SWM G01. Все ветераны боевых действий, которым необходима адаптация, имеют водительские права и проходят обучение вождению автомобиля с ручным управлением. При содействии министерства социальных отношений региона удалось приобрести учебный автомобиль с ручным управлением в ДОСААФ для обучения ветеранов СВО.
Бойцы, которые нуждаются в технических средствах, могут обратиться в филиал фонда, причём поддержку могут получить как демобилизованные участники СВО, так и действующие военнослужащие.
Автомобили получили ветераны из Челябинска, Златоуста, Сатки, Магнитогорска, Сосновского района.
«Очень рад, стану теперь более мобильным, с 2009 года я за рулем, и для меня это важно, люблю ездить по области и по России, на отдых с семьей. Переобучение на автомобиле с ручным управлением уже прошёл, так что пора опробовать автомобиль на дороге», — сказал один из ветеранов, Дмитрий Грицков из Златоуста.
Напомним, что первый такой автомобиль передали участнику СВО из Сосновского района. Сейчас на обработке ещё несколько заявок.
Пример крепкого духа
После торжественной церемонии губернатор пообщался с ветеранами и членами их семей. Алексей Текслер поблагодарил жён и матерей за поддержку и вклад в непростое дело реабилитации военнослужащих, особо отметив крепость духа бойцов как на передовой, так и в мирной жизни:
Очень важно, чтобы ребята были максимально социализированы, могли сами передвигаться. Многие парни работают, работают в военкоматах, один находится вообще в командировке, остаётся служить в рядах Вооруженных Сил. И, конечно, это вызывает максимальное уважение к ребятам, к их жизненной позиции. Они герои на поле боя, но они герои и здесь, в гражданской жизни. Они своим примером показывают другим ребятам, которые возвращаются, что надо продолжать жить максимально активной жизнью, заниматься спортом, работать, иметь возможность передвигаться. И, конечно, эта программа позволяет это делать.
Глава региона заверил, что работа по поддержке ветеранов СВО на Южном Урале будет продолжаться и далее. В частности, в приоритете развитие адаптивного спорта. Участникам боевых действий, которые получили инвалидность, будут, как и прежде, помогать в организации доступной среды в домах с учётом индивидуальных особенностей.
В области действует также региональная выплата для участников СВО, получивших тяжёлые ранения и потерявших конечности, на приобретение специализированного легкового автомобиля или его оснащение ручным управлением.