Ветеранам СВО передали в подарок автомобили

Очень важно, чтобы ребята были максимально социализированы, могли сами передвигаться. Многие парни работают, работают в военкоматах, один находится вообще в командировке, остаётся служить в рядах Вооруженных Сил. И, конечно, это вызывает максимальное уважение к ребятам, к их жизненной позиции. Они герои на поле боя, но они герои и здесь, в гражданской жизни. Они своим примером показывают другим ребятам, которые возвращаются, что надо продолжать жить максимально активной жизнью, заниматься спортом, работать, иметь возможность передвигаться. И, конечно, эта программа позволяет это делать.