Ночью над Черноземьем уничтожили 23 беспилотника

Дежурные средства ПВО за ночь ликвидировали над Россией 34 беспилотника, в том числе 23 над Черноземьем. 15 дронов сбили над Курской областью, семь — над Орловской, один — над Белгородской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.