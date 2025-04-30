Ночью над Черноземьем уничтожили 23 беспилотника

По данным орловского губернатора Андрея Клычкова, в результате ночных атак ВСУ никто не пострадал, разрушений нет. На местах работают оперативные службы.
Ночью врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что беспилотники атаковали пригород райцентра Рыльск. В результате пострадали три человека, двоих из них госпитализировали. С 22:49 29 апреля до 3:20 30 апреля в регионе действовала опасность атаки БПЛА. В Белгородской области аналогичный режим вводился с 23:35 29 апреля до 4:45 30 апреля.