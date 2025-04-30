В Хабаровском крае увеличили выплату новобранцам СВО до миллиона рублей

С 1 мая жители Хабаровского края, решившие заключить контракт с минобороны и отправиться в зону СВО, смогут рассчитывать на региональную выплату в миллион рублей. Решение о повышении суммы принял губернатор Дмитрий Демешин. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Бойцы перед отправкой тратят немалые суммы на снаряжение и личную экипировку — порой это сотни тысяч рублей. Новая мера поможет им не только подготовиться, но и оставит финансовую подушку безопасности для родных.
К выплате также добавляется федеральная сумма — 400 тысяч рублей. В некоторых районах края предусмотрены дополнительные надбавки. Для тех, кто без военной подготовки, открыт путь в добровольческий отряд БАРС-8 «Хабаровск», единовременная выплата в этом случае составит 500 тысяч рублей.
Получить консультацию о поступлении на военную службу по контракту и узнать адреса пунктов отбора можно по номеру 122.