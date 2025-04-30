В Хабаровском крае увеличили выплату новобранцам СВО до миллиона рублей

К выплате также добавляется федеральная сумма — 400 тысяч рублей. В некоторых районах края предусмотрены дополнительные надбавки. Для тех, кто без военной подготовки, открыт путь в добровольческий отряд БАРС-8 «Хабаровск», единовременная выплата в этом случае составит 500 тысяч рублей.