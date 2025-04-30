В Сочи участник СВО через прокуратуру добился выплаты положенных 300 тысяч рублей

Подобный случай происходит в Краснодарском крае не в первый раз. Ранее «Югополис» сообщал, что в Апшеронском районе участнику СВО выплатили 1 млн рублей только после того, как прокуратура обратилась с иском в суд. Участнику спецоперации из Тимашевского района пришлось обратиться в суд, чтобы восстановить свое право на получение единовременной материальной помощи в размере 100 тысяч рублей.