В Сочи участник СВО через прокуратуру добился выплаты положенных 300 тысяч рублей

В Сочи участнику специальной военной операции пришлось обратиться в прокуратуру, чтобы восстановить свое право на получение социальной поддержки.
Мужчина обратился в администрацию города-курорта за предоставлением единовременной материальной помощи в размере 300 тысяч рублей. Однако в выплате ему отказали.
В прокуратуре выяснили, что отказ был сделан необоснованно. «Защищая права военнослужащего, прокуратурой в администрацию внесено представление», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Только после этого заявителю начислили положенные деньги.
Подобный случай происходит в Краснодарском крае не в первый раз. Ранее «Югополис» сообщал, что в Апшеронском районе участнику СВО выплатили 1 млн рублей только после того, как прокуратура обратилась с иском в суд. Участнику спецоперации из Тимашевского района пришлось обратиться в суд, чтобы восстановить свое право на получение единовременной материальной помощи в размере 100 тысяч рублей.