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Пермский край простился с 45-летним участником СВО Владимиром Морозовым

Прощание с погибшим земляком прошло в Частинском округе.

Источник: Reuters

Жители Частинского округа 30 апреля проводили в последний путь погибшего в зоне проведения СВО земляка. Морозов Владимир Михайлович погиб при исполнении воинского долга.

Владимир Морозов родился 26 марта 1980 года в селе Ножовка. В свободное время увлекался рыбалкой и охотой.

Владимир Михайлович 2 мая 2023 года подписал контракт с минобороны РФ для участия в специальной военной операции. Погиб в марте 2025 года. Дома его возвращения ждали родители, сестра и взрослый сын.

Администрация и дума Частинского муниципального округа выражают искренние слова соболезнования родным и близким погибшего земляка.