Пермский край простился с 45-летним участником СВО Владимиром Морозовым

Жители Частинского округа 30 апреля проводили в последний путь погибшего в зоне проведения СВО земляка. Морозов Владимир Михайлович погиб при исполнении воинского долга.
Владимир Морозов родился 26 марта 1980 года в селе Ножовка. В свободное время увлекался рыбалкой и охотой.
Владимир Михайлович 2 мая 2023 года подписал контракт с минобороны РФ для участия в специальной военной операции. Погиб в марте 2025 года. Дома его возвращения ждали родители, сестра и взрослый сын.
Администрация и дума Частинского муниципального округа выражают искренние слова соболезнования родным и близким погибшего земляка.