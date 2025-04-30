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ВС РФ освободили Новое в ДНР

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Группировка войск «Запад» ВС РФ освободила населенный пункт Новое в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

«В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск “Запад” освободили населенный пункт Новое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, танковой, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Купянск-Узловой, Осиново, Нечволодовка, Каменка Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 10 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии западного производства, был уничтожен склад боеприпасов.