«В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск “Запад” освободили населенный пункт Новое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, танковой, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Купянск-Узловой, Осиново, Нечволодовка, Каменка Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.