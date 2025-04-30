ВС РФ освободили поселок в ДНР
Подразделения группировки «Запад» взяли под контроль населенный пункт Новое ДНР.
Группировка «Север» продвинулась в Сумской области
Бойцы «Северной» группировки атаковали восемь бригад противника в районах шести населенных пунктов Сумской области.
Потери ВСУ составили порядка 155 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, РСЗО RAK-SA-12, семь артиллерийских орудий. Также ВС РФ уничтожили станцию РЭБ и склад боеприпасов.
Военнослужащие «Запада» атакуют противника в ДНР
Бойцы «Западной» группировки нанесли удар по шести бригадам ВСУ в районах шести населенных пунктов Харьковской области и города Кировска в ДНР.
Потери противника в живой силе превысили 220 человек. Российские военнослужащие также ликвидировали две боевые бронированные машины, десять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, склад боеприпасов.
Подразделения «Юга» улучшили тактическое положение
Бойцы «Южной» группировки нанесли удар по семи бригадам ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР.
Противник потерял порядка 270 боевиков, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии, три склада боеприпасов.
Минобороны раскрыло потери ВСУ в зоне действия группировки «Центр»
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение пяти бригадам противника в районах семи населенных пунктов ДНР.
«Противник потерял до 525 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, десять автомобилей и семь артиллерийских орудий», — сообщает Минобороны РФ.
Группировка «Восток» продолжила наступление
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад в районах шести населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 175 человек. ВС РФ также уничтожили 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
«Днепр» наносит удары ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» нанесли поражение трем бригадам противника в районах населенных пунктов Павловка Запорожской области, Токаревка и Садовое Херсонской области.
Ликвидированы порядка 85 боевиков, танк, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Российские средства ПВО за сутки сбили:
- четыре управляемые авиационные бомбы JDAM;
- реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS;
- 125 БПЛА самолетного типа.