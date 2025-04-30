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Экс-министр сельского хозяйства Пермского края ушел добровольцем на СВО

Добровольческое объединение «БАРС-15» было сформировано весной 2022 года.

Бывший министр сельского хозяйства Пермского края Олег Хараськин присоединился к казачьему добровольческому отряду «БАРС-15» и сейчас участвует в СВО. Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее Хараськин сообщал, что отправился в Донбасс в рамках длительной командировки. По его словам, одной из целей поездки была молитва за бойцов.

Добровольческое объединение «БАРС-15» было сформировано весной 2022 года. В него входят представители казачьих сообществ из Оренбургской, Волжской, Сибирской и других регионов.

Карьера Хараськина началась в 2001 году, когда он стал главой Чернушинского района. Через пять лет он возглавил краевое министерство сельского хозяйства. Позднее, с 2009 по 2011 год, занимал пост заместителя гендиректора в компании «Уралгазсервис». В 2011 году стал руководителем приёмной президента РФ и аппарата главного федерального инспектора в Пермском крае.

В настоящее время он является владельцем Чернушинского мясокомбината и возглавляет сельскохозяйственный кооператив «За Святую Русь».