Экс-министр сельского хозяйства Пермского края ушел добровольцем на СВО

Карьера Хараськина началась в 2001 году, когда он стал главой Чернушинского района. Через пять лет он возглавил краевое министерство сельского хозяйства. Позднее, с 2009 по 2011 год, занимал пост заместителя гендиректора в компании «Уралгазсервис». В 2011 году стал руководителем приёмной президента РФ и аппарата главного федерального инспектора в Пермском крае.