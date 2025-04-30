В Прикамье семье участника СВО несколько лет не выдавали жильё в соцнайм

Происшествие с семьёй участника специальной военной операции произошло в Частинском округе. Как выяснил надзорный орган, в 2012 году в их доме произошёл пожар, а спустя 9 лет жильё было признано аварийным. Несмотря на это долгое время местные органы самоуправления не предоставляли семье жильё по договору социального найма.