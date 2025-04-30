В Прикамье семье участника СВО несколько лет не выдавали жильё в соцнайм

Семья участника СВО из Пермского края несколько лет не могла получить жильё в социальный найм, сообщает прокуратура региона.
Происшествие с семьёй участника специальной военной операции произошло в Частинском округе. Как выяснил надзорный орган, в 2012 году в их доме произошёл пожар, а спустя 9 лет жильё было признано аварийным. Несмотря на это долгое время местные органы самоуправления не предоставляли семье жильё по договору социального найма.
«В связи с этим, прокуратура района обратилась в суд в целях защиты прав и законных интересов граждан, в том числе пожилого инвалида I группы», — рассказывает краевая прокуратура.
Инстанция согласилась с требованиями надзорного органа и в полном объёме удовлетворила их. Семье бойца СВО был предоставлен жилой дом с земельным участком по договору соцнайма.