«Сердечно поздравляю наших ребят!»: Минниханов показал видео награждения бойцов из РТ

«Җырчылар һәм музыкантлар хәрбиләрне бәйрәм концерты белән шатландырдылар. Сәхнәдә халык көйләре һәм патриотик композицияләр яңгырады (в переводе — “Певцы и музыканты порадовали военнослужащих праздничным концертом. На сцене звучали народные мелодии и патриотические композиции”)», — описал дальнейшее развитие событий Минниханов (в частности, были исполнены песни «Катюша» и «Туган як» — прим. Т-и).