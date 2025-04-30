«Сердечно поздравляю наших ребят!»: Минниханов показал видео награждения бойцов из РТ

Судя по видео, награжденные военнослужащие служат в добровольческом батальоне «Тимер». В ходе визита делегация властей РТ вручила «бойцам, проявившим мужество и отвагу», медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».
«Җырчылар һәм музыкантлар хәрбиләрне бәйрәм концерты белән шатландырдылар. Сәхнәдә халык көйләре һәм патриотик композицияләр яңгырады (в переводе — “Певцы и музыканты порадовали военнослужащих праздничным концертом. На сцене звучали народные мелодии и патриотические композиции”)», — описал дальнейшее развитие событий Минниханов (в частности, были исполнены песни «Катюша» и «Туган як» — прим. Т-и).
«Егетләребезне лаеклы дәүләт бүләкләре белән чын күңелдән котлыйм! (в переводе — “Сердечно поздравляю наших ребят с заслуженными государственными наградами!”)» — заключил Рустам Минниханов.