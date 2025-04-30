Срочные сообщения разослали жителям Кубани из-за угрозы с воздуха

Сообщения поступили в Краснодар и Динской район примерно в 15:10. В тексте оповещения значилось: «Жители Динского района, в Краснодарском крае объявлена авиационная опасность, будьте внимательны».



Аналогичные уведомления начали распространяться и среди жителей Славянска-на-Кубани, что вызвало волну обеспокоенности в соцсетях.



Кроме того, около 13:30, тревожный сигнал был опубликован в телеграм-канале «Краснодарский Край оповещения, тревоги» с предупреждением о тревоге по авиации и возможным пускам Штормов. Уже через час, в 14:37, в том же источнике появился сигнал отбоя.



Официальные экстренные службы не уточняют, чем была вызвана тревога, однако подобные сигналы, по мнению экспертов, могут быть связаны с работой систем ПВО или общей ситуацией в регионе.



На текущий момент ситуация остается стабильной, но жителям края рекомендуется следить за обновлениями через официальные источники и при необходимости следовать инструкциям по безопасности.