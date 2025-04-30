Хинштейн назвал число мирных жертв вторжения ВСУ в Курскую область

Двумя днями позднее Хинштейн также написал, что жителям курского приграничья опасно возвращаться в свои дома, так как «земля изобилует боеприпасами и минами». По данным МЧС России, с августа 2024 года на территории более 40 га было обнаружено и уничтожено свыше 2,7 тыс. боеприпасов.