Хинштейн назвал число мирных жертв вторжения ВСУ в Курскую область

«По данным Минздрава России, с августа в Курской области нанесен ущерб здоровью 791 людям, из них 288 человек погибло, 430 были доставлены в больницы», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.
После освобождения региона военные следователи все еще расследуют пытки и расстрелы мирного населения, отметил врио главы. Возбуждено уже 479 уголовных дел, уточнил он.
В субботу, 26 апреля, в Минобороны сообщили, что российские военные полностью вытеснили противника с территории Курской области. За восемь с половиной месяцев под контролем ВСУ побывали 59 населенных пунктов, сказали там.
Двумя днями позднее Хинштейн также написал, что жителям курского приграничья опасно возвращаться в свои дома, так как «земля изобилует боеприпасами и минами». По данным МЧС России, с августа 2024 года на территории более 40 га было обнаружено и уничтожено свыше 2,7 тыс. боеприпасов.
Украинские солдаты вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года.