«И сегодня некоторые граждане Французской республики вместе с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воют плечом к плечу. И назвали свое подразделение тоже, как их деды и прадеды, “Нормандия — Неман”, — сказал он в ходе встречи с участниками просветительского марафона “Знание. Первые”.
Ранее российский тележурналист Александр Рогаткин в своем репортаже в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» сообщил, что отряд французских добровольцев под названием «Нормандия — Неман» воюет против украинских неонацистов на Донбассе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.