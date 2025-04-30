Путин рассказал о гражданах Франции, воюющих в зоне СВО на стороне России

«И сегодня некоторые граждане Французской республики вместе с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воют плечом к плечу. И назвали свое подразделение тоже, как их деды и прадеды, “Нормандия — Неман”, — сказал он в ходе встречи с участниками просветительского марафона “Знание. Первые”.