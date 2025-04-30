Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин рассказал о гражданах Франции, воюющих в зоне СВО на стороне России

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Некоторые граждане Франции воюют в зоне СВО на стороне России, назвав свое подразделение «Нормандия — Неман», заявил президент РФ Владимир Путин.

Герои. Подвиги. Победа
Источник: © РИА Новости

«И сегодня некоторые граждане Французской республики вместе с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воют плечом к плечу. И назвали свое подразделение тоже, как их деды и прадеды, “Нормандия — Неман”, — сказал он в ходе встречи с участниками просветительского марафона “Знание. Первые”.

Ранее российский тележурналист Александр Рогаткин в своем репортаже в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» сообщил, что отряд французских добровольцев под названием «Нормандия — Неман» воюет против украинских неонацистов на Донбассе.

РИА Новости выступает информационным партнером марафона.