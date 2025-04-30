Путин: оставшимся в Курской области украинским военным предложили сдаться

«Это непростое время, оно не закончилось. Да, вышибли из Курской области противника, но там еще “по щелям”, в подвалах каких-то сидят. Мы слышим, чего говорят там — просят эвакуации. Но эвакуироваться невозможно, потому что там разрозненные группы по два-три человека где-то в перелесках сидят, в норах каких-то, в полной изоляции», — сказал Владимир Путин на просветительском марафоне «Знание» (цитата по ТАСС).