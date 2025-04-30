Российские военные тремя выстрелами уничтожили 16 боевиков ВСУ

Командир штурмовой роты 74−1 бригады «Центр» Борис Дамьянович (позывной Серб) рассказал РИА Новости, что российские военные уничтожили 16 украинских боевиков тремя выстрелами из миномёта 30 апреля.
По словам собеседника агентства, когда российские штурмовики вошли в промышленную зону Песчаного и заняли одно из зданий, украинские военные попытались направить туда подкрепление в составе двух групп по восемь человек. Однако, когда украинские военнослужащие достигли угла строения, которое занимали российские солдаты, по ним был открыт огонь.
«У нас всё чётко. Миномёт пристрелян», — сказал Серб.
Миномёт калибра 120 миллиметров тремя точными выстрелами ликвидировал две группы противника, в каждой из которых было по восемь человек. Серб отметил, что огонь вёлся практически из-за угла здания. После этого ВСУ прекратили попытки захватить сооружение.
Ранее сообщалось, что военные России укрепили свои позиции на Донецком направлении. В частности, военнослужащие группировки войск «Юг» успешно уничтожили три склада с боеприпасами, которые принадлежали украинским войскам.