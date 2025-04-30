Российские военные тремя выстрелами уничтожили 16 боевиков ВСУ

По словам собеседника агентства, когда российские штурмовики вошли в промышленную зону Песчаного и заняли одно из зданий, украинские военные попытались направить туда подкрепление в составе двух групп по восемь человек. Однако, когда украинские военнослужащие достигли угла строения, которое занимали российские солдаты, по ним был открыт огонь.