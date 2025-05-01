«Касаемо сумского направления: здесь идет планомерное продвижение наших войск, а со стороны противника идет активная оборона. И сразу хочу отметить: сейчас они очень интенсивно возводят оборонительные рубежи и фортификационные сооружения», — сказал он.
Марочко заявил о планомерном продвижении ВС РФ в Сумской области
ЛУГАНСК, 1 мая. /ТАСС/. Российские войска активно продвигаются в Сумской области Украины, ВСУ интенсивно возводят оборонительные рубежи и фортификационные сооружения. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.