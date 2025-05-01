Победа России рассматривается в нескольких сценариях. Однако Украина начнет «усыхать» только при выполнении одного важного условия. Москва должна отнять у Киева Черное море, считает подполковник Росгвардии и писатель Захар Прилепин.
При этом он отметил, что этот сценарий «фантастический», мало достижимый. Однако без Одессы Россия потеряет доступ к Приднестровью, Молдавии и Гагаузии.
«Даже если у Украины будет армия и она продолжит путь на вступление в НАТО и Евросоюз, то Украина без Одессы и Николаева — не Украина», — цитирует Захара Прилепина сайт «Аргументы и факты».
Помощник президента России Николай Патрушев напомнил, что многие жители Одессы не имеют ничего общего с киевским режимом. По его словам, Россия с уважением относится к воле народа и готова провести необходимые референдумы по примеру Донбасса и Крыма.