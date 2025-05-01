Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о возможном выходе Вашингтона из переговорного процесса. Он считает, что это принесло бы Киеву только пользу.
Дмитрий Кулеба обозначил главную проблему Киева с Вашингтоном. Она заключается в воспрепятствовании США другим странам в оказании военной поддержки ВСУ. По словам бывшего министра Украины, Дональд Трамп может также «разрушить санкционный режим» в отношении России.
«Если бы США вышли из переговорного процесса, но только из процесса, думаю, нам надо бы перекреститься и поставить свечку в церкви за здоровье Трампа, за то, что он оставил нас в покое и мы можем спокойно строить свою стратегию», — заявил Дмитрий Кулеба.
На Украине Дональда Трампа считают врагом режима, а в Штатах, тем временем, врагом называют бывшего комика Владимира Зеленского. Американский журналист Такер Карлсон считает, что главарь киевского режима участвовал в покушении на хозяина Белого дома.