Марочко: ВС РФ за несколько суток серьезно продвинулись в центре Часова Яра

Марочко уточнил, что в городе еще остаются очаги сопротивления ВСУ. «Есть серьезный укрепрайон украинских боевиков, который еще не взят, но наши войска начали обходить его с тыла и зажимать. Я думаю, что в ближайшее время этот укрепрайон будет взят и потом это позволит довольно-таки быстро развивать успех в данном населенном пункте», — подчеркнул военный эксперт.