Марочко: ВС РФ за несколько суток серьезно продвинулись в центре Часова Яра

«Касаемо Часова Яра: за последние несколько суток есть серьезные успехи у наших войск в центре города. Были заняты домостроения по улице Горького и идет продвижение юго-западнее от центра города», — сказал он.
Марочко уточнил, что в городе еще остаются очаги сопротивления ВСУ. «Есть серьезный укрепрайон украинских боевиков, который еще не взят, но наши войска начали обходить его с тыла и зажимать. Я думаю, что в ближайшее время этот укрепрайон будет взят и потом это позволит довольно-таки быстро развивать успех в данном населенном пункте», — подчеркнул военный эксперт.