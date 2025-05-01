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Марочко: ВС РФ за несколько суток серьезно продвинулись в центре Часова Яра

ЛУГАНСК, 1 мая. /ТАСС/. Российские войска за несколько последних суток серьезно продвинулись в центре Часова Яра ДНР и заняли несколько домов, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«Касаемо Часова Яра: за последние несколько суток есть серьезные успехи у наших войск в центре города. Были заняты домостроения по улице Горького и идет продвижение юго-западнее от центра города», — сказал он.

Марочко уточнил, что в городе еще остаются очаги сопротивления ВСУ. «Есть серьезный укрепрайон украинских боевиков, который еще не взят, но наши войска начали обходить его с тыла и зажимать. Я думаю, что в ближайшее время этот укрепрайон будет взят и потом это позволит довольно-таки быстро развивать успех в данном населенном пункте», — подчеркнул военный эксперт.