Военный эксперт Марочко сообщил о серьезном продвижении РФ в центре Часова Яра

По его словам, в городе пока остаются очаги сопротивления, не все районы освобождены от боевиков ВСУ. Однако в ближайшее время, отмечает эксперт, укрепрайон будет взят. После этого российские военные смогут быстро продвигаться по территории населенного пункта.