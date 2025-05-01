Военный эксперт Марочко сообщил о серьезном продвижении РФ в центре Часова Яра

Российские солдаты ведут активное наступление. Продвижение особенно заметно на позициях в центре Часова Яра в ДНР. Войска РФ заняли ряд домов, рассказал в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, в городе пока остаются очаги сопротивления, не все районы освобождены от боевиков ВСУ. Однако в ближайшее время, отмечает эксперт, укрепрайон будет взят. После этого российские военные смогут быстро продвигаться по территории населенного пункта.
«За последние несколько суток есть серьезные успехи у наших войск в центре города (Часова Яра). Были заняты домостроения по улице Горького и идет продвижение юго-западнее от центра города», — поделился Андрей Марочко.
Совсем недавно появилась официальная информация об участии солдат КНДР в освобождении Курской области. Боевики ВСУ рассказали о выносливости и скоростном перемещении северокорейских военных.