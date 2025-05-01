ТАСС: ВСУ перебросили в Сумскую область бригаду БПЛА, отряды ССО и ГУР

Киев старается удержать позиции, активно обороняясь в Сумской области. Командование ВСУ перебросило для защиты региона отряды сил специальных операций, Главного управления разведки и элитную бригаду БПЛА «Птицы Мадьяра». Такие сведения поступили из российских силовых структур, цитирует ТАСС.