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ТАСС: ВСУ перебросили в Сумскую область бригаду БПЛА, отряды ССО и ГУР

Командование ВСУ перебросило на север Сумского района «Птиц Мадьяра».

Источник: Комсомольская правда

Киев старается удержать позиции, активно обороняясь в Сумской области. Командование ВСУ перебросило для защиты региона отряды сил специальных операций, Главного управления разведки и элитную бригаду БПЛА «Птицы Мадьяра». Такие сведения поступили из российских силовых структур, цитирует ТАСС.

Силы переброшены на север Сумского района Сумской области. В ночь на 1 мая военные РФ встретили на окраине региона сводные подразделения украинских десантников, штурмовые и мотопехотные части.

«На севере Сумского района Сумской области сегодня действуют отряды ССО, ГУР, СБУ и нацгвардии. Переброшены на данный участок фронта также медийные подразделения вражеских дроноводов», — сообщили в силовых структурах.

ВСУ готовятся к боевым действиям под Сумами. Киев планирует выстроить несколько линий обороны.