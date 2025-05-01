Politico: Киев внедрил похожую на игру наградную систему за убийство бойцов РФ

Украинские власти ввели в армии систему поощрений, где бойцы получают баллы за убийство российских военных. Об этом пишет Politico, ссылаясь на слова министра цифровой трансформации Михаил Федоров.
Согласно данным издания, участники ВСУ обязаны загружать в систему Army of Drones подтверждающие видео с уничтоженными целями российских войск для начисления баллов. В ближайшее время эту систему планируют подключить к платформе Brave 1 Market, где военнослужащие смогут обменивать накопленные баллы на военное снаряжение.
Издание также уточняет, что система начисления баллов варьируется в зависимости от типа пораженной цели: убийство военнослужащего ВС РФ оценивается в 6 баллов, повреждение танка — в 20, его полное уничтожение — в 40, а ликвидация мобильной ракетной установки приносит 50 баллов.
Ранее газета 19FortyFive писала, что ВСУ обречены на поражение при прекращении помощи от США.