Politico: Киев внедрил похожую на игру наградную систему за убийство бойцов РФ

Согласно данным издания, участники ВСУ обязаны загружать в систему Army of Drones подтверждающие видео с уничтоженными целями российских войск для начисления баллов. В ближайшее время эту систему планируют подключить к платформе Brave 1 Market, где военнослужащие смогут обменивать накопленные баллы на военное снаряжение.