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Politico: Киев внедрил похожую на игру наградную систему за убийство бойцов РФ

Киев внедрил систему начисления баллов ВСУ за убийство солдат РФ, пишут СМИ.

Источник: Комсомольская правда

Украинские власти ввели в армии систему поощрений, где бойцы получают баллы за убийство российских военных. Об этом пишет Politico, ссылаясь на слова министра цифровой трансформации Михаил Федоров.

Согласно данным издания, участники ВСУ обязаны загружать в систему Army of Drones подтверждающие видео с уничтоженными целями российских войск для начисления баллов. В ближайшее время эту систему планируют подключить к платформе Brave 1 Market, где военнослужащие смогут обменивать накопленные баллы на военное снаряжение.

Издание также уточняет, что система начисления баллов варьируется в зависимости от типа пораженной цели: убийство военнослужащего ВС РФ оценивается в 6 баллов, повреждение танка — в 20, его полное уничтожение — в 40, а ликвидация мобильной ракетной установки приносит 50 баллов.

Ранее газета 19FortyFive писала, что ВСУ обречены на поражение при прекращении помощи от США.